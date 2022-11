Holzheim

vor 11 Min.

Holzheim feiert am Wochenende Sankt Martin

Artikel anhören Shape

In Holzheim findet Samstagnachmittag erneut die traditionelle Sankt Martins-Feier statt. Was in der Aschberg-Gemeinde am Wochenende alles geboten ist.

In Holzheim findet am Samstag, 12. November, die traditionelle Sankt Martins-Feier in der Mairgasse unmittelbar neben der Pfarrkirche statt. Organisiert wird die abendliche Feierstunde von der Pfarrgemeinde St. Martin in Zusammenarbeit mit den Holzheimer Vereinen. Eingeladen sind Eltern mit ihren Kindern und alle interessierten Erwachsenen Den Auftakt bildet um 17 Uhr eine Andacht mit dem Martins-Spiel in der Pfarrkirche. Alle Eltern mit ihren Kindern und alle interessierten Erwachsenen sind willkommen. In der Mairgasse und im Pfarrgarten öffnen ebenfalls ab 17 Uhr die Stände der örtlichen Vereine und der Bundeswehr-Patenkompanie. Am Sonntag gibt es einen Festgottesdienst und eine Gedenkfeier Am Sonntag, 13. November, findet um 10 Uhr in der Pfarrkirche der Festgottesdienst zum Patrozinium statt, der von der Chorgemeinschaft Holzheim-Weisingen musikalisch mitgestaltet wird. Im Anschluss findet beim Kriegerdenkmal im alten Friedhof die Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. (AZ)

Themen folgen