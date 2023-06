Holzheimer Band veröffentlicht CD

"Kilger" setzt auf deutsche Musik.

Rund 50 Minuten Musik mit deutschen Texten, das ist Musik der Band Kilger aus Holzheim. Musik mit leidenschaftlichem Gitarrensound, der die ganze Bandbreite des bisher Erlebten hörbar macht und mit seinen deutschen Texten ergänzt. Hier vermischen sich die Klänge des Folk, Rock und Blues und vor allem des Soul zum Groove menschlicher Erfahrungen, die von der musikalischen Weite der Bandmitglieder beeinflusst werden. Die tragende Rolle der Band spielt Andreas Kilger mit seinem virtuosen Spiel der Fender, begleitet und geführt vom Schlagzeug seines Sohnes Johann sowie dem Bassgroove von Dietmar Berger. Nicht zu vergessen, das unaufdringliche virtuose Orgelspiel von Monika Widmann. Diese instrumentale Mischung mit ihren verschiedenen Charakteren macht die Scheibe "Frei" zu einer Soulpoesie des Menschlichen, das zu Herzen geht. Andreas Kilger erzählt in seiner Musik und seinen Texten aus Erfahrungen und Erlebnissen von sich und anderen Menschen. So entstehen Sound und Soul einer Band, die es sich lohnt zu hören, zu erleben und zu verstehen. Einfach Kilger – eine musikalische Idee von Rock, Pop, Folk, Blues, verpackt in die Poesie und Leidenschaft deutscher Texte. Die CD "Free" kann für 18 Euro per Paypal an: andreaskilger@gmx.de erworben werden.