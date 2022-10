Holzheim

vor 17 Min.

Holzheims Großbaustelle soll auch eine große Wirkung bringen

Plus Die Menschen in der Aschberggemeinde fühlen sich in ihrem Heimatort wohl und sicher. Kritik gibt es dennoch beim Heimatcheck. Unter anderem von Eltern.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

In Holzheim tut sich was – das sieht und hört man. Vor rund einem Monat hat sich die Gemeinde zu einer kleinen Großbaustelle entwickelt. Denn, wie berichtet, ist Mitte September der Startschuss für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt gefallen. Fahrbahn und Gehwege werden erneuert, Querungsmöglichkeiten und Radwegführungen installiert, es gibt neue Beläge und in diesem Zuge werden zahlreiche Hausanschlüsse, Wasserleitungen und einige Kanalarbeiten erledigt. Und: Ein Kreisverkehr sowie barrierefreie Bushaltestellen entstehen. Noch bis Ende 2022 soll der erste Bauabschnitt fertig sein, im Frühjahr 2023 folgt der Zweite. Bürgermeister Simon Peter ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Er sagt: "Ein paar Zusatzleistungen mehr sind aufgekommen, aber wir sind in der Spur. Dennoch ist der Verkehr natürlich trotzdem im Ort und momentan schwierig auszuhalten".

