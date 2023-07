Holzheim

vor 2 Min.

In Holzheim finden Menschen die letzte Ruhe unter Bäumen

Plus Der neue Waldfriedhof in Holzheim ist ab sofort belegbar. Das Interesse der Bürger und Bürgerinnen ist groß. Auch, weil dort die Natur die Grabpflege übernimmt.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Gerade fliegt ein Buntspecht von der dicken Buche weg. Simon Peter freut sich, dass er den kleinen Vogel gesehen hat - wieder einmal. "Der lebt hier", sagt Holzheims Bürgermeister lächelnd, und fügt hinzu: "Der fühlt sich wohl". Kein Wunder: Jede Menge Bäume, alle groß und gesund, beste Luft, Platz und absolute Ruhe - dieser Wald am Ortsrand von Holzheim ist ein besonderer Ort. Ein Ort zum Innehalten, zum Spazierengehen, aber auch, um zu trauern. Simon Peter steht gemeinsam mit Norbert Landrichinger, Inhaber des gleichnamigen Bestattungsinstituts mit Filialen in Dillingen und Lauingen, sowie Marcus Dobry von der Verwaltungsgemeinschaft im Waldfriedhof der Gemeinde Holzheim - umringt von Buchen, Birken und Eichen. Seit wenigen Tagen ist der neue, zusätzliche Bestattungsort belegbar. Im Landkreis Dillingen gibt es einzig in Lauingen einen weiteren Waldfriedhof. Die erste Bestattung im Holzheimer Wald fand bereits stand.

Bäume auf dem Waldfriedhof in Holzheim bekommen Nummern

"Hier findet man Ruhe, hier kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen", sagt Bürgermeister Peter und geht auf einen Baum vor ihm zu. Er zeigt auf eine kleine, ovale Plakette. Darauf zu lesen ist - beispielhaft - der Name "Max Mustermann". Für alle, die im Holzheimer Waldfriedhof ihre letzte Ruhe finden, werden die gleichen Täfelchen angebracht. "Welche Daten draufstehen, kann jeder selbst entscheiden", erklärt Simon Peter weiter. Zusätzlich sind an allen Bestattungsbäumen, aktuell sind es circa hundert, Nummernschilder angebracht. Auf einem großen Plan, der am Eingang des Waldfriedhofes aufgehängt ist, können die Angehörigen so immer leicht den richtigen Baum finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen