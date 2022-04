Holzheim

vor 18 Min.

Jede Maultasche ist bei dieser Holzheimerin ein Einzelstück

Ina Eschke stellt in Holzheim Maultaschen her. Auch die Füllung der Maultaschen wird bei Ina Eschke selbst zubereitet. Die Masse verteilt sie auf dem Eiernudelteig. Der Teig wird später um die Maultaschenfüllung gewickelt. Die Maultaschen aus Inas Landküche werden auch abgepackt verkauft.

Plus Corina (Ina) Eschke stellt in Holzheim Maultaschen her. Für das klassische Fastengericht setzt sie auf Zutaten aus der Region. Warum sie auf Aromen und Zusatzstoffe verzichten kann.

Von Steffi Brand

Die Arbeitswoche von Corina (Ina) Eschke, Chefin und Namensgeberin von Inas Landküche in Holzheim, beginnt mit viel Fahrerei. Ina Eschke besorgt den Großteil der Zutaten selbst, die sie für ihre schwäbischen Maultaschen, ihre Maultaschenvariationen und die Suppeneinlagen braucht. Die Zutaten stammen, wenn sie denn verfügbar sind, aus der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .