Jugendliche drangsalieren und ohrfeigen Radfahrer

Zuerst wollte einer von zwei Jugendlichen einen jungen Mann in Holzheim vom Fahrrad treten. Doch jetzt warten auf zwei gleich mehrere Anzeigen.

In der Hauptstraße in Holzheim kam es laut Polizeibericht zu einem hässlichen Vorfall mit einem Kleinkraftrad und einem Fahrradfahrer. Der 16-jährige Fahrzeugführer des Kleinkraftrades versuchte hierbei mit Fußtritten den Radfahrer von dessen Fahrrad zu treten. Da dies nicht gelang, hielten der 16-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer den 20-jährigen Radfahrer an. Im weiteren Verlauf wurde der 20-Jährige von seinem Kontrahenten geohrfeigt.

Sodann flüchteten die Täter mit ihrem Kleinkraftrad. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter durch die Polizei angetroffen werden. Ein Alkotest beim Kleinkraftradfahrer ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 16-jährige Mann auch ohne Führerschein unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)