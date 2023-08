Jugendliche wollen Grill in Holzheim stehlen

Vier junge Leute sind dabei beobachtet worden, wie sie versucht haben, einen Grill aus einem Garten in Holzheim zu klauen.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Holzheim hat am Sonntagabend beobachtet, wie sich vier Jugendliche in seinem Garten zu schaffen machten und von dort einen Grill entwendet wollten.

Polizei stellt die Jugendlichen in Holzheim

Als die Täter den Anwohner bemerkten, flüchteten diese, konnten aber von einer hinzugerufenen Streifenbesatzung festgestellt werden. Gegen diese wird nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl ermittelt. (AZ)