Jugendliche zünden Pfarrhausschild in Holzheim an und werden erwischt

Zwei Jugendliche haben am Montagabend das Pfarrhausschild in Holzheim angezündet. Eine Zeuge bemerkte die Tat.

Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 18.40 Uhr beim Vorbeifahren am Pfarrhaus in der Augsburger Straße in Holzheim bemerkt, dass zwei Jugendliche das Schild zum Pfarrhaus anzündeten. Als der Mann daraufhin mit seinem Auto umdrehte, flüchteten die Schüler.

Das Pfarrhausschild wird erheblich beschädigt

Eine hinzugerufene Streifenbesatzung traf die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 15 Jahren schließlich bei Weisingen an. Die Beamten übergaben sie anschließend an die Erziehungsberechtigten. Das Pfarrhausschild wurde durch die Tat erheblich beschädigt, außerdem wurde die Hausfassade angekokelt. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. (AZ)