Jugendlicher auf der Staatsstraße 2032 ohne ausreichende Fahrerlaubnis gestoppt

Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2032 zwischen Holzheim und Dillingen von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad gegen 13.45 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Dabei konnte der junge Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen.

Auch gegen Halterin des Kleinkraftrads wird ermittelt

„Da das Kleinkraftrad jedoch nach Angaben der Polizei deutlich schneller als 25 Kilometer pro Stunde fuhr, entstand der Verdacht einer Straftat.“ Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und das Fahrzeug zur Überprüfung der tatsächlichen Geschwindigkeit sichergestellt.

Gegen den 16-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen, da sie den Fahrer laut Polizei vermutlich dazu ermächtigt hat, das Kleinkraftrad ohne die notwendige Fahrerlaubnis zu nutzen. (AZ)