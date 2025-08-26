Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Holzheim: Jugendlicher auf der Staatsstraße 2032 ohne ausreichende Fahrerlaubnis gestoppt

Holzheim

Jugendlicher auf der Staatsstraße 2032 ohne ausreichende Fahrerlaubnis gestoppt

Der 16-Jährige fuhr mit seinem Kleinkraftrad laut Polizei „deutlich schneller“ als 25 km/h. Nicht nur er muss nun mit einer Anzeige rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Ein 16-Jähriger war bei Holzheim verdächtig schnell unterwegs.
    Ein 16-Jähriger war bei Holzheim verdächtig schnell unterwegs. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

    Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2032 zwischen Holzheim und Dillingen von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad gegen 13.45 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Dabei konnte der junge Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen.

    Auch gegen Halterin des Kleinkraftrads wird ermittelt

    „Da das Kleinkraftrad jedoch nach Angaben der Polizei deutlich schneller als 25 Kilometer pro Stunde fuhr, entstand der Verdacht einer Straftat.“ Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und das Fahrzeug zur Überprüfung der tatsächlichen Geschwindigkeit sichergestellt.

    Gegen den 16-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen, da sie den Fahrer laut Polizei vermutlich dazu ermächtigt hat, das Kleinkraftrad ohne die notwendige Fahrerlaubnis zu nutzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden