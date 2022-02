Kleintransporter rutscht in Holzheim in Straßengraben

Ein Mann ist mit einem Kleintransporter zwischen Holzheim und Weisingen von der Straße abgekommen. In Dillingen kontrollierte die Polizei einen Mann, der Alkohol getrunken und Amphetamin genommen hatte.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen in Holzheim ereignet. Gegen 7 Uhr kam der Fahrer eines Kleintransporters auf der Kreisstraße DLG 24 zwischen Holzheim und Weisingen laut Polizeibericht auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro

Der Wagen rutschte in einen angrenzenden Straßengraben. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Autofahrer riecht stark nach Alkohol

Zudem kontrollierte die Polizei am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen den Fahrer eines Renault. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,1 Promille. Ein zudem durchgeführter Drogentest bestätigte außerdem, dass der Mann Amphetamin eingenommen hatte.

Der 41-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blut nehmen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (pol)