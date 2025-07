Kreisverkehr in Holzheim ab morgen teilweise gesperrt

Die Ein- und Ausfahrt des Holzheimer Kreisverkehrs muss ab Mittwoch, 2. Juli, bis Dienstag, 8. Juli, gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt mit. Grund sind Verlegearbeiten für eine Glasfaserleitung. Betroffen ist die Ein- und Ausfahrt in Richtung Dillingen.

Kreisverkehr in Holzheim gesperrt: So verläuft die Umleitung

Die Zufahrt bis zur Baustelle ist laut Angaben des Landratsamtes frei. Die offizielle Umleitung erfolgt aus Richtung Dillingen kommend in Richtung Holzheim über die Staatsstraße (St) 2032 Abbiegung in Richtung Wertingen über die St2030 über Fristingen und Kicklingen – St2033 Abbiegung in Richtung Binswangen – St2028 über Binswangen und Eppisburg; aus Richtung Eppisburg kommend in Richtung Dillingen über die St2028 Römerstraße und Hauptstraße bis zur Abbiegung in Richtung Lauingen – DLG24 Lauinger Straße; aus Richtung Aislingen kommend in Richtung Dillingen über die St2028 Hauptstraße bis zur Abbiegung in Richtung Lauingen – DLG24 Lauinger Straße und ist ausgeschildert. (AZ)