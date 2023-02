Landratsamt Dillingen lehnt neuen Funkmast bei Eppisburg ab

Die Gemeinde hatte ein Grundstück für einen neuen Funkmast ausgesucht. Doch das Landratsamt intervenierte. Wird das Funkloch jetzt nicht mehr gestopft?

"Nicht gerade erfreut" ist der Holzheimer Gemeinderat laut Aussage von Bürgermeister Simon Peter mit der Entscheidung des Landratsamtes, das den geplanten Standort für einen neuen Funkmast abgelehnt hat. Das Unternehmen Vantage Towers hätte den Mast gern im Außenbereich von Eppisburg aufgestellt. Doch das Landratsamt lehnte den Standort ab, weil er in einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet (FFH-Gebiet) liegt.

Bürgermeister kann Entscheidung des Landratsamtes nicht verstehen

Laut Peter habe die Gemeinde den Ort ausgewählt, weil er weit genug von der Wohnbebauung entfernt sei – aber nah genug, dass der Funk auch in Eppisburg ankommt. Das sei der ausdrückliche Wunsch der Bürgerinnen und Bürger gewesen. Doch in dem Gebiet lebten laut Landratsamt Wiesenbrüter, deren natürliche Feinde Raubvögel seien. Und die könnten sich auf den Funkmast setzen und ihre Beute dadurch besser erwischen. "Was macht ein Mast aus, wenn drum herum sowieso schon 60 große Pappeln rumstehen?", fragt sich Bürgermeister Peter. "Natürlich sind beide Anliegen wichtig." Die Wünsche der Bevölkerung und der Umweltschutz. "Eppisburg ist aber leider die letzte Ortschaft, die noch nicht gut versorgt ist." Die Entscheidung des Landratsamtes müsse nun jedoch nicht bedeuten, dass das Projekt beerdigt wird. Peter rechnet damit, dass das Unternehmen Vantage Towers noch Einspruch einlegen wird.

Der britische Netzbetreiber Vodafone ist an Vantage Towers beteiligt. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben in Deutschland bereits 19.400 Funkmasten aufgestellt, mehr als 70 Prozent davon sind Anlagen, die auf Gebäuden angebracht sind. (chbru)

