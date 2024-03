Holzheim

12:34 Uhr

Mal lustig, mal makaber: Dieses Theater bietet die Aschbergbühne

Plus Mit der Komödie „Gespenstermacher“ zeigen die Holzheimer Laienspielgruppe ihr schauspielerisches Repertoire. Das sind die weiteren Termine.

Von Horst von Weitershausen

Die Corona-Pause hat ihnen nicht geschadet, den Laien-Darstellern des Theatervereins Aschbergbühne in Holzheim. Im Gegenteil: Sie bringen mit ihrem ungezwungenen Spielwitz ihr Publikum wie in früheren Zeiten zum Lachen. In diesem Jahr erfreut das Ensemble die Theaterbesucherinnen und -besucher mit der Komödie „Gespenstermacher“ in drei Akten von Ralph Wallner.

Wenn schon Komödie oder Schwank über dem Bühnenstück steht, scheinen in der Regel die Freuden- und Lachausbrüche des Publikums vorprogrammiert. Doch meist ist es für die Darstellerinnen und Darsteller gerade im Spiel einer Komödie oft viel schwerer das Publikum bei Laune zu halten. Denn die Menschen zum Lachen zu bringen, das muss man können. Die Darsteller der Aschbergbühne überzeugen auf ihrer Bühne und können ihr Publikum mit ihrem Spiel erfreuen. Dies ist auch ein Verdienst von Alwin Schweizer und Annette Spring, die mit ihrer disziplinierten Regie das Laienensemble durch den Schwank führten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

