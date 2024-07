Mann begeht in Holzheim volltrunken einen Ladendiebstahl

Ein 43-Jähriger verließ am Samstagnachmittag einen Supermarkt in Holzheim. In seinem Rucksack hatte er Waren im Wert von über 60 Euro, welche er nicht bezahlt hatte. Dies war auch einem Ladendetektiv aufgefallen, der den Mann aus Neuburg deshalb verfolgte.

Ladendetektiv hat ihn erwischt

Als der Dieb mit dem Fahrrad flüchten wollte, stellte sich ihm der Ladendetektiv in den Weg, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf dem Parkplatz kam. Der Dieb war bereits in der Vergangenheit wegen Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Zum Zeitpunkt der Tat hatte der Täter einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille. Es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)