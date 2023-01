Mofa kracht mit Auto in Kreisverkehr zusammen

Der jugendliche Fahrer wird dabei verletzt.

Am neuen Kreisverkehr im Bereich Römerstraße/Dillinger Straße in Holzheim kam es am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Mofa in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw. Das Kleinkraftrad kollidierte mit dem rechten vorderen Kotflügel des Autos und der Krad-Lenker stürzte hierbei. Durch den Sturz zog sich der junge Mann leichte Prellungen zu. Insgesamt entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden von 1800 Euro. (AZ)