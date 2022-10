Nach Holzheim kommt kein Netto-Supermarkt

Plus Die Regierung hat gegen die Pläne in der Ortsmitte von Holzheim ein Veto eingelegt.

Bei der Holzheimer Gemeinderatssitzung kam auch das Thema weiterer Supermarkt zur Diskussion. Josef Schuster vom Dillinger Asco-Team trug die Stellungnahmen zur Änderung des Bebauungsplans „Nördlich der Römerstraße“ in Holzheim vor. Inzwischen habe sich der Investor für eine stark reduzierte Variante entschieden. Was den Anwohner erleichtern dürfte, der weitere Einschränkungen befürchtet, beispielsweise durch das höhere Verkehrsaufkommen.