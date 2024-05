Nadelöhr beseitigt: Holzheim feiert seine neue "tolle Ortsdurchfahrt"

Drei Millionen Euro hat die Neugestaltung in Holzheim gekostet. So bewerten Anwohner, das Staatliche Bauamt und Politiker das Projekt.

Wegen der Straßenbauarbeiten war es zuletzt mitunter nicht einfach, durch Holzheim zu kommen. Mehr als ein Jahr wurde an der neuen Ortsdurchfahrt gebaut. Und auch Tankstellenbetreiber Martin Peter musste in dieser Phase Einschränkungen hinnehmen. "Wir haben während der Bauzeit natürlich weniger Umsatz gemacht", sagt der Chef von Metallbau Peter. Doch Staub, Dreck und Umleitungen sind in Holzheim nun Vergangenheit. Seit Beginn dieser Woche läuft der Verkehr störungsfrei auf der neu gestalteten Straße. Am Freitag feiern die Gemeinde Holzheim, das Staatliche Bauamt Krumbachn und die beteiligten Firmen das Projekt mit der offiziellen Verkehrsfreigabe.

Das triste Regenwetter steht in krassem Gegensatz zu der guten Stimmung der Anwesenden, die zum Durchschneiden des Bandes am Ende des zweiten Bauabschnitts an den Ortsausgang in Richtung Eppisburg gekommen sind. Abteilungsleiter Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt nennt Zahlen. Drei Millionen Euro hat die Straße gekostet, die im Zeitraum von September 2022 bis Mai 2024 auf einer Länge von einem Kilometer neu gestaltet wurde. Unter anderem wurde ein Kreisverkehr an der Einmündung der Dillinger Straße in die Römerstraße gebaut. Neu gemacht ist auch der Ortseingangsbereich von Eppisburg her kommend. Hier macht die Fahrbahn jetzt einen Schwenk und es gibt eine Verkehrsinsel. Der Einbau eines lärmmindernden Straßenbelags dürfte Anwohner und Anwohnerinnen erfreuen. Auf beiden Seiten sorgen, wie Reiser erläutert, Radfahrschutzstreifen für Sicherheit – ebenso die Querungshilfen für Fußgänger und Radlerinnen auf der gesamten Strecke der Staatsstraße 2028. Der Freistaat Bayern hat den Straßenbau mit 1,8 Millionen Euro gefördert. Die Gemeinde Holzheim gab für den Gehwegbau sowie den Kanal- und Wasserleitungsbau 1,2 Millionen Euro aus.

Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in Holzheim verbessert

"Wir sind froh und glücklich über diesen Ausbau", sagt Holzheims Bürgermeister Simon Peter. Die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden in der Holzheimer Ortsdurchfahrt sei jetzt deutlich verbessert worden, stellen der Rathauschef und Andreas Reiser unisono fest. Simon Peter dankt allen Beteiligten, unter anderem dem Staatlichen Bauamt, der Firma Holl Tiefbau und den beteiligten Planern. Und der Bürgermeister kündigt an, dass auch die Staatsstraße von Weisingen nach Aislingen und die Ortsdurchfahrt Weisingen ab dem Jahr 2026 saniert werden sollen.

Landtagsabgeordneter Manuel Knoll freut sich, dass die Verkehrsbehinderungen in der Aschberg-Kommune jetzt Vergangenheit seien. Holzheim habe nun "eine tolle Ortsdurchfahrt". Die 1,8 Millionen, die der Freistaat Bayern dafür ausgegeben habe, seien "gut angelegtes Geld". Landtagsabgeordnete Marina Jakob (FW) stellt ebenfalls fest, dass die Straße "wirklich toll" geworden sei. Sie hebt die barrierefreien Bushaltestellen hervor, der Aufwand habe sich gelohnt. Danach stockt noch einmal kurz der Verkehr auf der Staatsstraße in Holzheim – Brummi- und Autofahrer müssen ein paar Minuten warten. Politiker, Planer und Bauarbeiter durchschneiden das symbolische Band für die offizielle Verkehrsfreigabe.

