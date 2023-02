Holzheim

06:00 Uhr

Neue Seniorenbeauftragte startet Nachbarschaftshilfe in Holzheim

Von der Einkaufshilfe bis zu einfachen Reparaturen am Haus: Die neue Seniorenbeauftragte will mit der Nachbarschaftshilfe in Holzheim Jung und Alt zusammenbringen.

Plus Martina Gerstmeier ist die neue Seniorenbeauftragte in der Aschberggemeinde. Was sie mit ihrem ersten Projekt vorhat.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Das Mehrgenerationenhaus in Weisingen eignet sich perfekt für das, was Martina Gerstmeier vorhat: Hinter dem Gebäude gibt es genug Parkplätze und der Zugang zum Haus ist barrierefrei. Gerstmeier ist seit Anfang des Jahres neue Seniorenbeauftragte der Gemeinde Holzheim. Die 37-Jährige ist gerade dabei, ihr erstes Projekt, die Nachbarschaftshilfe, aufzubauen. Die Idee dahinter ist, dass jüngere Bürger Seniorinnen und Senioren unterstützen, die Hilfe benötigen. Der Zulauf an Freiwilligen sei groß, wie die Aislingerin im Gespräch mit unserer Redaktion sagt.

