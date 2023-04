Ortsdurchfahrt Holzheim teilweise wieder offen

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Holzheim schreiten voran. Ein Teil der Durchfahrt wird wieder für den Verkehr freigegeben, die Baustelle wandert weiter.

Seit September 2022 wird die Ortsdurchfahrt Holzheim zwischen dem Edeka-Markt und der Tankstelle Peter gemeinschaftlich durch die Gemeinde und das Staatliche Bauamt Krumbach ausgebaut. Die Arbeiten sind zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die erste Etappe des Ausbaus der Ortsdurchfahrt zwischen dem Edeka-Markt und dem Abzweig nach Dillingen ab Freitag, 28. April, für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Zeitgleich verlagern sich die Bauarbeiten schwerpunktmäßig auf das nächste Etappenziel Richtung Ortsmitte zwischen dem Landmarkt Demharter und der Sparkasse (Einmündung Römerstraße, Augsburger Straße).

Ortsdurchfahrt Holzheim: So verläuft die Umleitung

Damit ändert sich auch die Führung des Umleitungsverkehrs auf der Staatsstraße St2028 in Fahrtrichtung Wertingen/Dillingen. Dieser wird nun in Holzheim über die Staatsstraße St2032 Richtung Dillingen, und ab dem Nordfelder Hof über Fristingen, Kicklingen, Binswangen umgeleitet. Der Verkehr auf der Staatsstaße St2027/St2032 in Fahrtrichtung Dillingen wird wie bisher über Hausen, Villenbach, Zusamaltheim, Wertingen, Binswangen, Kicklingen und Fristingen geführt. Die Gegenrichtungen werden jeweils analog geleitet. Für die Neugestaltung beziehungsweise den Ausbau der Ortsdurchfahrt, sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit investieren der Freistaat Bayern und die Gemeinde Holzheim insgesamt rund drei Millionen Euro. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Baumaßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten, sowie um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf den Umleitungsstrecken. (AZ)

