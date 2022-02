Schockanruf in Holzheim

"Mama, Mama, Mama" schreit eine Anruferin einer Holzheimerin zu. Als die sagt, dass sie nicht ihre Mutter sei - schwenkt die Unbekannte um.

Mit einer unterdrückten Telefonnummer hat eine Unbekannte am Dienstag um 12.30 Uhr in Holzheim bei einer Seniorin auf dem Festnetz angerufen. Als die an Telefon ging, schrie die Unbekannte mehrfach „Mama, Mama, Mama“. Die rüstige Seniorin ließ sich davon jedoch nicht unter Druck setzen und erwiderte daraufhin, dass nicht ihre Mutter sei.

Die Betrügerin legte auf

Wie die Polizei weitermitteilte, änderte die Anruferin daraufhin ihre Taktik und gab sich plötzlich als Enkelin aus. Auf Nachfrage nach dem Namen legte die Betrügerin dann auf, so dass es zu keinen Forderungen kam. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)

