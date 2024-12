Sekundenschlaf: 19-Jähriger fährt in Holzheim über Kreisverkehr

Wegen eines Sekundenschlafs hat ein 19-Jähriger am Freitagmorgen in Holzheim einen Unfall verursacht. Der junge Mann hatte mit seinem Auto die Römerstraße in westlicher Fahrtrichtung befahren Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr geriet er nach Angaben der Polizei in einen Sekundenschlaf. Deswegen fuhr er laut Polizei ungebremst über den Kreisel, der Wagen kam schließlich in einer angrenzenden Hecke zum Stehen.

Zeitgleich befand sich ein 47-jähriger Autofahrer an dem Kreisverkehr an der Einfahrt von Dillingen aus kommend. Der Mann nahm das Auto des 19-Jährigen wahr, erschrak und setzte mit seinem Fahrzeug zurück. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Auto einer hinter ihm wartenden 28-Jährigen.

Der Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro

Verletzt wurde beim dem Unfall zum Glück niemand. An den Autos und der Hecke entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)