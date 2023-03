So soll die neue Nachbarschaftshilfe in Holzheim funktionieren

Plus Bei der Infoveranstaltung für den neuen Holzheimer Bürgerservice ist der Andrang groß. Der Bürgermeister und die Seniorenbeauftragte werben fürs Mitmachen.

"Fast ein bisschen beängstigend", sagt Bürgermeister Simon Peter ( Freie Wähler) und lässt den Blick durch den Saal im Weisinger Schützenheim schweifen. Nahezu jeder Platz ist besetzt. Viele warten gespannt auf den Vortrag von Martina Gerstmeier, der neuen Seniorenbeauftragten in Holzheim. Die Gründung des neuen Bürgerservice hat im Vorfeld schon für Unstimmigkeiten im Aschberg gesorgt.

Eine schlechte Nachricht gibt es gleich zu Beginn der Veranstaltung: "Der Kuchen hat nicht gereicht", verkündet Gemeinderätin Birgit Hofmeister. "Wir hätten nicht gedacht, dass so viele kommen." Die mangelnde Kuchenversorgung kann die Stimmung aber nicht trüben. Es geht an diesem Nachmittag um die Eckdaten des neuen Bürgerservice, den Holzheim aufbauen will. Mit Martina Gerstmeier soll eine zentrale Anlaufstelle, vor allem für Senioren, geschaffen werden. An sie sollen sich die Holzheimer wenden können, wenn sie Hilfe benötigen oder schlicht eine Auskunft, wie man ein Formular für die Krankenkasse ausfüllt.

Senioren können Bürgerservice Holzheim mitgestalten

Gerstmeier will aber auch ein neues Netzwerk aufbauen, in dessen Rahmen Spielenachmittage, Spaziergänge oder Handarbeitsrunden stattfinden können. "Wir wollen, dass Senioren am Ortsgeschehen teilhaben", sagt Gerstmeier. Doch die Senioren sollen auch mitgestalten und mit Ideen auf sie zukommen. "Manche wollen und können vielleicht noch Rad fahren und eine Radlgruppe gründen, andere wollen vielleicht lieber spazieren gehen", sagt die Seniorenbeauftragte. Sie werde die Ideen sammeln und Interessierte zusammenbringen.

Die zentrale, weil aufwendigste, Säule des Holzheimer Bürgerservice ist aber die Nachbarschaftshilfe. Dabei geht es um ein Helfernetzwerk. Die Hecke muss geschnitten werden oder man muss zum Facharzttermin nach Dillingen? Dann kann man sich bei Gerstmeier melden. Sie vermittelt dann einen Helfer oder eine Helferin. "Wir haben bisher in allen Bereichen Helfer gefunden", freut sich die Seniorenbeauftragte. Es sei wichtig, dass die Chemie zwischen Helfendem und Hilfesuchenden stimme. "Die Helfer kommen ja in die private Sphäre der Hilfesuchenden."

Das bekommen Helfer bei der Nachbarschaftshilfe Holzheim

Da sei es wichtig, dass man sich verstehe. Die Helfer müssten zudem eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und sie bekommen eine Aufwandsentschädigung von 9,50 Euro pro Stunde. Die Hilfesuchenden zahlen 10,50 Euro pro Stunde. Der Euro Differenz bleibt bei der Gemeinde für die Organisation des Dienstes. Zum Stundensatz kommt noch eine Kilometerpauschale für die Helfenden, wenn man etwa jemanden zum Einkaufen fährt.

Lesen Sie dazu auch

Das Thema Autofahren treibt viele der anwesenden Seniorinnen und Senioren um. "Einmal musste ich zur Augen-OP nach Dillingen, aber habe niemanden gefunden, der mich fährt", berichtet etwa eine Holzheimerin. Ihr Sitznachbar stimmt ihr zu. "Es ist nicht schön, wenn man immer bei Freunden und Familie betteln muss, wenn man wo hin will." Ohne Auto sei man schlicht abgehängt.

Nachbarschaftshilfe soll Firmen nicht die Arbeit wegnehmen

Auch, wenn es Geld gebe, sei die Nachbarschaftshilfe nicht dafür gedacht, Firmen zu ersetzen, die sonst etwa mit Baumschnitt oder anderen Dienstleistungen ihr Geld verdienten, so Gerstmeier. Es gehe um kleine Hilfen im Alltag. Die Bezahlung gebe es aus zwei Gründen. Einerseits, weil Arbeit auch honoriert werden müsse und andererseits, dass sich auch die Hilfesuchenden darauf verlassen könnten, dass auch jemand komme, wenn es ausgemacht sei. Zudem seien die Helfer über eine Ehrenamtsversicherung abgesichert. Wie das dann konkret funktionieren soll?

"Sie rufen bei mir an und dann besprechen wir, warum Sie Hilfe brauchen, warum Sie es nicht selbst machen können und dann telefoniere ich, um einen passenden Helfer für Sie zu finden", sagt Gerstmeier. Die geleisteten Stunden würden dann von den Hilfesuchenden bestätigt und die Helfer erhielten am Ende des Monats ihr Geld. Los gehen könnte es mit der Nachbarschaftshilfe ab Mitte April.

Ein Bürgerservice für den ganzen Aschberg?

Ein Thema war bereits im Vorfeld, ob der Service nicht auf den gesamten Aschberg ausgedehnt werden könne. In Glött hatte man den Alleingang in Holzheim kritisiert. In Aislingen ist das Interesse am Mitmachen nicht so groß. Laut Bürgermeister Jürgen Kopriva gibt es bereits gute Helferstrukturen mit dem Seniorenfahrdienst und den Vereinen, die gute Arbeit leisteten. Die Kritik aus Glött kann Bürgermeister Peter nicht nachvollziehen.

Er habe alle informiert und eingeladen, mitzumachen. Nun, bei der Infoveranstaltung seien auch Glötter und Aislinger gekommen, stellt der Rathauschef mit einem Grinsen fest. Prompt kommt auch die Frage aus dem Publikum, ob der Dienst auch für andere gelte. "Nur für Holzheim", sagt Peter. "Aber, wie ich schon häufiger betont habe, sind alle herzlich eingeladen, mitzumachen. Sie können das gern an ihre Rathauschefs weitertragen, wenn Sie sich das wünschen."

Aschberg-App sorgt für Lacher

Für alle da seien jedoch die geplanten Spielenachmittage oder andere Aktivitäten. Ein Vorschlag aus dem Publikum etwa: eine Veranstaltung, bei der Senioren den Umgang mit dem Smartphone lernen können. Das würde wohl auch dem Rathauschef gefallen. Denn auf seinen Hinweis, dass Termine ja einfach und schnell über die Aschberg-App verbreitet würden, erntet er an diesem Nachmittag nur müdes Gelächter. Vielleicht aber stellt sich ja der Bürgermeister als Helfer zur Verfügung, um den Holzheimer Senioren die Handynutzung nahezubringen?

Neben Kaffee und Kuchen gab es sogar noch eine Kabaretteinlage von Alwin Hieber. Foto: Christina Brummer

Für einige große Lacher sorgte aber nicht nur der Bürgermeister. Auch Alwin Hieber unterhielt das Publikum zum Ausklang prächtig in seiner Rolle als wortgewandter Firmling.