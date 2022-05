So will Holzheim dieses Jahr investieren

Plus In Holzheim wird eine Menge gebaut – und die Planungen für den Waldfriedhof gehen weiter. Bürgermeister Simon Peter sagt, welche großen Projekte 2022 anstehen.

Herr Peter, der Gemeinderat hat den Haushalt für 2022 verabschiedet. Wie steht Holzheim finanziell da?



Simon Peter: Die Gemeinde Holzheim steht trotz geplanter Kreditaufnahmen finanziell gut da. Holzheim verfügt über eine solide finanzielle Basis und wird in der Lage sein, die bevorstehenden Aufgaben ohne größere Schwierigkeiten bewältigen zu können.