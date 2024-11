Streuobst für Holzheim

Spaten und Pfähle standen schon lange für ihren Einsatz bereit: Nun war es endlich so weit. Die über das Förderprogramm „Streuobst für alle!“ bestellten Obstbäume konnten in Holzheim und seinen Ortsteilen ausgeteilt und gepflanzt werden. Möglich gemacht habe das die Bayerische Staatsregierung, die dieses Förderprogramm ins Leben gerufen hat, so heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Bürgermeister Simon Peter: „Ich freue mich, dass sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligt haben und wir die Zahl von maximal 100 geförderten Bäumen voll ausschöpfen konnten.“ Peter dankte auch der Baumschule Reiter für die Beschaffung der Bäume und die Vorbereitung der Verteilung und seinen Verwaltungs- und Bauhofmitarbeitern für die Abwicklung. „Alle Beteiligten haben mit ihrer Teilnahme zum Erhalt der Artenvielfalt beigetragen und damit einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz in unserer Gemeinde geleistet“, resümiert Peter.

Streuobst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Förderprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis