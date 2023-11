Unbekannter beschädigt Einkaufswagenbox in Holzheim

1000 Euro Schaden entstehen, als Unbekannte eine Plexiglasscheibe der Einkaufswagenbox eines Supermarkts beschädigen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend die Plexiglasscheibe der Einkaufswagenbox auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Römerstraße in Holzheim beschädigt. Der Schaden wird laut Polizei auf 1000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Dillinger Polizei unter der Rufnummer 09071 / 56 0 zu melden. (AZ)