Holzheim

vor 51 Min.

Gemeinderätin hört auf: "Vielleicht liest der Brandstifter, was er mir angetan hat"

Eine Lagerhalle ist in der Nacht zum 26. August auf dem Hof der Familie Schiele in Ellerbach ausgebrannt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Plus Die Holzheimer Gemeinderätin Maria Schiele legt am Dienstag ihr Mandat nieder. Ein Frust an der Kommunalpolitik ist nicht der Grund. Es sind die Folgen des Brandes auf ihrem Hof.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Seit acht Jahren ist Maria Schiele im Holzheimer Gemeinderat. "Mir hat diese Arbeit immer Spaß gemacht", sagt die 61-Jährige, die über die Ellerbacher Ortsteilliste ins Gremium gewählt worden ist. Doch am Dienstag, 27. September, wird Schiele ihr Amt niederlegen, wie in der Bekanntmachung für die Sitzung des Holzheimer Gemeinderats zu lesen ist. Grund sind nicht etwa politische Differenzen mit Kollegen und Kolleginnen. "Ich lege mein Mandat nieder, weil es bei uns gebrannt hat. Mir ist alles zu viel geworden", sagt Maria Schiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen