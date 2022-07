Drei Einbrecher in Holzheim auf frischer Tat ertappt

Eine Frau hat drei Männer beobachtet, wie sie in eine Holzheimer Firma einbrechen. Die Dillinger Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt - inklusive Hundeführer.

Eine Zeugin hat am Montag gegen Mitternacht beobachtet, wie drei Männer in die Geschäftsräume eines Elektrikunternehmens in der Hauptstraße im Ortsteil Weisingen eindrangen. Durch die Zeugin konnte auch das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert werden, in dem die Täter anschließend flüchteten. Mit einem hohen Aufgebot von mehreren Streifenwagen und Hundeführern wurde sofort nach den Tätern gefahndet.

Einbrecher bei Gundremmingen gestoppt

Durch eine Streifenbesatzung der Polizei Günzburg konnte das Fluchtfahrzeug kurz darauf im Bereich Gundremmingen gestellt werden. Zwei Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in ein angrenzendes Feld, während der Fahrer widerstandslos festgenommen werden konnte, steht es im Polizeibericht.

Sofort zur Staatsanwaltschaft Augsburg

Bei dem Fahrer konnte schließlich auch die Tatbeute von einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aufgefunden werden. Der 37-jährige Täter wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg vorgeführt. Weitere Angaben können aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahren sderzeit nicht getätigt werden. (AZ)

