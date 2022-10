Wer darf auf dem Holzheimer Waldfriedhof bestattet werden?

Plus Der Gemeinderat Holzheim überlegt, ob das Nutzungsrecht für Bäume bereits vor dem Tod gesichert werden kann. Und es gibt ein klares Nein zum Kiesabbau.

Die Planungen für den Waldfriedhof werden immer konkreter. Am Dienstagabend verabschiedete der Gemeinderat Holzheim die Satzung. Schnell waren sich die Gremiumsmitglieder auch über die Gebühren einig, die entsprechend denen auf einem konventionellen Friedhof kalkuliert wurden. Danach stellte Bürgermeister Simon Peter die Fragen zur Diskussion, die nicht nur für die Gemeindebürger interessant sein dürften.