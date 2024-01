Wer hat das Haus in Holzheim mit Eiern beworfen?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Holzheim. In der Schulstraße haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben.

Der Dillinger Polizei wurde am Donnerstag eine Sachbeschädigung in der Schulstraße gemeldet. Ein unbekannter hatte in der Nacht zuvor die Eingangstür eines Wohnhauses beschädigt sowie die Hausfassade mit Eiern beworfen.

Schaden von mehr als 100 Euro

Dabei hinterließ er einen geschätzten Schaden von 150 Euro. Durch die Polizeiinspektion Dillingen wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)