Im Zeitraum vom 17. Oktober bis 28. November entwendeten bisher unbekannte Diebe aus einem Kieswerk in der Dillinger Straße in Holzheim Kupferkabel in einem unteren fünfstelligen Wert. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

