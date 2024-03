Wer hat seinen Sperrmüll in Holzheim unerlaubt entsorgt?

Bei einem Kieswerk in Holzheim haben Unbekannte große Mengen an Müll abgelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter eines Kieswerks in der Dillinger Straße in Holzheim haben am Freitag eine größere Sperrmüllmenge festgestellt, die dort unerlaubt entsorgt wurde. Unter dem Unrat befanden sich auch Altreifen. Der Abfall musste kostenaufwendig entsorgt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)