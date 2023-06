Wer wollte in Holzheim in die Bäckerei einbrechen?

In Holzheim wollten Unbekannte die Tür einer Bäckerei aufbrechen. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Montag etwas beobachtet haben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde versucht, in eine Bäckerei in der Augsburger Straße in Holzheim einzubrechen. Es konnten Hebelspuren an der Eingangstür als auch an der Hintertür festgestellt werden. Beides misslang jedoch, sodass es bei einem Sachschaden von rund 2000 Euro blieb. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)