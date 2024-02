Holzheim

17:36 Uhr

Wie steht es um die Pläne für ein Flüchtlingszelt in Holzheim?

Plus Die Ankündigung des Landratsamtes, dass in Holzheim ein Flüchtlingszelt neben dem Edeka-Markt aufgestellt werden könnte, hat in der Gemeinde Proteste ausgelöst.

Von Christina Brummer

Ein paar Wochen vor Weihnachten hat eine Nachricht des Landratsamtes Unruhe ausgelöst. Das Amt hatte verkündet, dass auf der Fläche neben dem Edeka-Supermarkt ein Flüchtlingszelt aufgestellt werden könnte – wenn sich der Bedarf an Schlafplätzen weiter erhöhe und man über den Winter eine Reserve von 100 Betten zur Verfügung stellen müsse. Eine Entscheidung, ob das Zelt bald kommt, so hieß es damals seitens des Landratsamtes, werde frühestens Ende Januar getroffen werden müssen. Wie steht es also um das Zelt? Und was ist mit der Edeka-Erweiterung?

Ungefähr 300 Menschen waren im Dezember zu Protesten auf dem Edeka-Parkplatz gekommen. Angeführt von Peter Haringer machten sie dort ihrem Ärger über die Flüchtlingspolitik und auch über Landrat Markus Müller Luft. Der hatte im Vorfeld immer wieder die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aufgerufen, mögliche Flächen für Zelte vorzuschlagen – oder auf Eigentümer zuzugehen, die Wohnraum zur Verfügung haben könnten. Unabhängig davon hat sich ein solcher Eigentümer beim Landratsamt gemeldet. Rudolf Kimmerle gehört das Areal, auf dem der Edeka steht und die Erweiterung geplant ist.

