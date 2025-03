Zu schnell gefahren: Auto überschlägt sich zwischen Ellerbach und Fultenbach

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Staatsstraße 2032 zwischen Ellerbach und Fultenbach gekommen. Gegen 7 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2032 von Ellerbach kommend in Richtung Fultenbach. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. So berichtet es die Polizei.

Dabei überschlug sich der Pkw und kam auf der rechten Fahrzeugseite im Grünstreifen zum Liegen. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Am Fahrzeug und einer Leitplanke entstand Sachschaden. Dieser liegt nach erster Schätzung im unteren vierstelligen Bereich. Der verunfallte Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss der 42-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen, so die Polizei weiter. (AZ)