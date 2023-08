Zwei Autofahrer erleiden bei Unfall in der Nähe von Holzheim Verletzungen

Ein 80-Jähriger will zwischen Holzheim und Lauingen mit seinem Auto die Kreisstraße überqueren. Dabei übersieht er den Wagen eines 21-Jährigen.

Ein 80-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag gegen 17.30 Uhr von einem Feldweg aus die Kreisstraße DLG 24 zwischen Lauingen und Holzheim auf Höhe der Weisinger Seen überqueren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Autofahrer, der in Richtung Holzheim unterwegs war, und prallte mit dessen Fahrzeug zusammen.

An den beiden Autos entsteht wirtschaftlicher Totalschaden

Durch den Aufprall erlitten der 80-jährige Unfallverursacher und der 21-jährige Autofahrer leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)