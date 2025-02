Dieser Gründer will Unternehmen mit seinem Software-Start-up vom Papierkram befreien

Digitalisierung ist das Zauberwort, das seit Jahren in aller Munde, aber vielerorts noch immer nicht angekommen ist. Irgendwie soll damit alles besser, effizienter werden. Doch was das genau bedeuten soll, ist häufig gar nicht so klar. Das Faxgerät entsorgen und schon wird alles gut? So einfach ist es leider nicht. Doch schwer muss es auch nicht sein. Zumindest ist das die Geschäftsidee von Peter Velten. Der Holzheimer hat sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und möchte zeigen, dass ein Software-Startup in einem Dorf kein Widerspruch ist.

