Schulabschluss in Lauingen: „Eure zukünftigen Arbeitgeber können sich glücklich schätzen“

Aus der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen sind in diesen Tagen 54 Schülerinnen und Schüler verabschiedet worden. Der letzte Schulalltag endete mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche und anschließender Entlassfeier in der Marienweghalle.

Im gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrreferent René Stiefenhofer, Pfarrerin Andrea Diederich und den Religionslehrerinnen Stefanie Liehr und Carolin Siegl wurden die Schüler ermutigt, von nun an ihren „eigenen Kompass“ auf ihren individuellen Wegen immer wieder neu auszurichten.

Konrektor Manuel Hönicke begrüßte alle Abschlussschüler und Gäste, unter ihnen Grundschulrektorin Irmgard Daub und Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling, in der Marienweghalle. „Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, das Leben ist es, das uns Fragen stellt!“, zitierte Rektorin Josefa Strehle Viktor Frankl, „Ihr habt jetzt mit den nächsten Jahren die erste Entscheidung für euer zukünftiges Leben selbst beantwortet.“ Sie wünschte den Absolventen Toleranz, Geduld, Hilfsbereitschaft, Resilienz, Freude beim Tun und gutes Miteinander für ihren weiteren Weg. „Eure zukünftigen Arbeitgeber können sich glücklich schätzen, euch als Teamplayer zu gewinnen“, lobte die Schulleitung.

29 Schülerinnen und Schüler nahmen laut Pressemitteilung am Qualifizierenden Abschluss (QA) teil, 19 bestanden diesen. Und alle 22 Schülerinnen und Schüler bestanden die VK 2 (Vorbereitungsklasse). Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling appellierte an die Abschlussschüler, auch weiterhin Anstrengungen für das Zurechtkommen in Kauf zu nehmen. Denn: „Es fällt nichts vom Himmel “, betonte Bulling.

Die Klassenleiter werden in Lauingen mit rührenden Reden geehrt

Elternbeiratsvorsitzende Elke Eyrin-Wunderle dankte allen „Begleitern“ der Kinder auf dem Weg zum Abschluss. „Das Leben ist eine Reise aus Herausforderungen und Chancen“, meinte sie. „Wir wünschen euch Freude, Erfolg und Erfüllung im Leben!“. Ein fröhliches Musikstück des Lehrerchors leitete die Ehrung der Schülersprecher, Schülerfirma, SMV, Tutoren und der Jahrgangsbesten ein. Nach den Ansprachen der Klassenlehrkräfte Aaron Philipp (9a), Konrektor Manuel Hönicke (9b) und Cornelia Burkard (VK2) ehrten die Klassensprecher der Abschlussklassen ihre Klassenleiter mit rührenden Reden. Mit der feierlichen Zeugnisübergabe endete die Abschlussfeier.

Gespräche, Tanz und Häppchen zum Ausklang

Ein sehr ansprechendes Buffet hatten die Schüler der SMV unter Anleitung von Lehrerin Monika Bieber in der Zwischenzeit aufgedeckt. Der Elternbeirat verkaufte Getränke und alle ließen den gelungenen Abend mit Gesprächen, Tanz und Häppchen ausklingen. (AZ)