Die Stimmung bei den Unternehmen im Kreis Dillingen geht weiter nach unten

Beim Gespräch zur wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Dillingen fällt immer wieder ein Satz. „Der Trend zeigt nach unten“, sagt der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Dillingen, Alexander Merenda. Die Datenbasis zu dieser Feststellung liefert die jüngste Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Obwohl der Landkreis Dillingen derzeit noch „das Zugpferd in Nordschwaben“ sei, hat sich die wirtschaftliche Lage weiter eingetrübt. Der IHK-Konjunkturindex, der die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen abbildet, bleibe mit 99 Punkten deutlich hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück. Im Donau-Ries-Kreis liegt er derzeit bei nur 83 Punkten.

Wachstum beginne bei 100 Punkten. Der zehnjährige Durchschnitt in Bayerisch-Schwaben liegt bei 117 Punkten, erläutert IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann. Im Vergleich zum Frühjahr ist dieser Index auch im Landkreis Dillingen noch einmal um drei Punkte gefallen. „Der Grund sind die pessimistischeren Erwartungen der Unternehmen“, stellt Hausmann fest. Alexander Merenda weist darauf hin, dass Investitionen viel mit Stimmung und Optimismus zu tun haben.

Seit sechs Jahren geht die wirtschaftliche Entwicklung in der Region nach unten

„Die Stimmung ist aber am Boden, wir haben sie in Deutschland ruiniert“, sagt der Geschäftsführer der Firma Gartner Extrusion in Gundelfingen. Seit sechs Jahren gehe die wirtschaftliche Entwicklung auch in der Region nach unten.

Sein Unternehmen investiert gerade in Gundelfingen 35 Millionen Euro in einen Neubau und die Modernisierung der Firma, denn bis ins Jahr 2050 soll die Aluminium-Sparte deutlich wachsen. „Ich wüsste aber nicht, ob ich die Entscheidung für diese Investition heute noch treffen würde“, gesteht der Gartner-Extrusion-Geschäftsführer. Er erlebe seit zwei Jahren eine Rezession. In der gesamten Industrie und am Bau sei das Geschäft rückläufig. „Und es wird 2025 definitiv nicht besser“, prophezeit Merenda.

IIHK-Regionalvorsitzender Alexander Merenda (links) und Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann präsentierten die Ergebnisse der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammer. Deren Stimmung war besser als die Lage: Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Dillingen zeigt nach unten. Foto: Berthold Veh

Im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Stimmung bei den Unternehmen im Landkreis Dillingen laut Herbstumfrage weiter eingetrübt. Nur 28 Prozent (vorher 29 Prozent) der rund 60 befragten Firmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage als gut, 46 Prozent (49 Prozent) als befriedigend. Und 26 Prozent der Unternehmen (vorher 22 Prozent) hält die derzeitige Lage für schlecht. Als Hauptproblem bei der wirtschaftlichen Entwicklung sehen die Unternehmen die schwache Inlandsnachfrage. „Es herrscht Konsumzurückhaltung“, sagt Merenda.

Der zunehmende Vertrauensverlust in die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen hemme die Inlandsnachfrage. „Die Menschen investieren nicht ausreichend in Elektroautos und Wärmepumpen“, stellt der IHK-Regionalvorsitzende fest. Bei den E-Autos liege das auch an der mangelhaften Infrastruktur. „In Gundelfingen haben wir eine verwinkelte, öffentliche E-Tankstelle beim Rathaus.“ Die überbordende Bürokratisierung sei ebenfalls ein Ärgernis, die Ausgaben dafür seien inzwischen höher als die Mittel für Forschung. Um das ESG-Gesetz und das CO₂-Grenzausgleichssystem (CBAM) umzusetzen, brauche er bei Gartner Extrusion zwei Mitarbeitende, erklärt Merenda.

Die IHK spricht von einer Investitionskrise

Verschärft habe sich die Investitionskrise. „Besorgniserregend ist, dass Produktinnovationen oder Kapazitätserweiterungen als Investitionsmotive eine untergeordnete Rolle spielen“, erklärt Merenda. Gegenwärtig werde überwiegend in den Erhalt der Substanz oder in Rationalisierung investiert. „Dies alles sind Signale einer schrumpfenden und keiner wachsenden Wirtschaft“, erläutert der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Dillingen.

Im Arbeitsagenturbezirk Donauwörth liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 2,7 Prozent (Landkreis Dillingen 3,0 Prozent). „Diese noch robusten Zahlen dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schwache Konjunktur den Arbeitsmarkt erreicht“, stellt Matthias Hausmann mit Blick auf die Beschäftigungspläne der regionalen Unternehmen fest. So habe sich die Zahl der Firmen, die derzeit keinen Bedarf für Neueinstellungen sieht, im vergangenen Jahr von 31 Prozent auf 66 Prozent mehr als verdoppelt.

Merenda fordert Reformen vor der Bundestagswahl

Alexander Merenda fordert mutige Reformen für wirtschaftliches Wachstum – und zwar vor der Bundestagswahl 2025. „Angesichts des demografischen Wandels muss es das Ziel sein, das Arbeitsvolumen – beispielsweise durch bessere Rahmenbedingungen für Teilzeit-Arbeitende und arbeitswillige Rentner – zu erhöhen“, sagt IHK-Regionalvorsitzende. Die steuerliche Belastung der Unternehmen müsse auf ein wettbewerbsfähiges Maß abgesenkt werden. Und auch bei den Energie- und Stromkosten bestehe dringender Handlungsbedarf. Die Industrie zahle in Deutschland für die Kilowattstunde Strom 20 Cent, in den USA und China liege der Preis bei acht Cent. Merenda fordert, „die Energie- und Stromkosten zu begrenzen, beispielsweise durch die Reduzierung der Stromsteuer und den Erhalt einer bundeseinheitlichen Strompreiszone“.