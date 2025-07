Im Kaufland in Dillingen brennt ein Papiercontainer

Aufregung im Kaufland in Dillingen: Dort ist am Freitagmittag ein Papiercontainer aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. In dem Einkaufszentrum in der Johannes-Scheiffele-Straße werden Kartonagen über eine Presse in den Container geschoben. Dort begann der Inhalt zu rauchen.

Dillinger Feuerwehr rückt mit 20 Einsatzkräften an

Wie der Dillinger Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, verständigte das Personal kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr und die Firma Fisel. Die Dillinger Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften an. Der Papiercontainer wurde geöffnet und ein Teil des Brandguts vor Ort auf der Straße gelöscht.

Schließlich wurde der Container, wie Pfeifer informiert, unter dem Geleitschutz der Feuerwehr zur Firma Fisel gefahren. So habe eine längere Sperrung der viel frequentierten Johannes-Scheiffele-Straße vermieden werden können, teilt der Stadtbrandinspektor mit. Bei der Firma Fisel konnte das restliche Material auch unter der Zuhilfenahme eines Baggers gelöscht werden. Über den Schaden machte Pfeifer keine Angaben. Der Papiercontainer sei unversehrt gewesen, möglicherweise gebe es einen kleineren Schaden am Gebäude.

Mit der gegenwärtigen Hitze habe der Brand nichts zu tun

Mit der gegenwärtigen Hitze habe der Brand nichts zu tun, sagte der Stadtbrandinspektor. Der Container in der Ladehalle sei keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt gewesen.