Im Landkreis Dillingen sind derzeit 1673 Menschen arbeitslos

Im Landkreis Dillingen waren im Juni insgesamt 1673 Menschen arbeitslos gemeldet. „Das sind 28 mehr als im Mai“, teilt der operative Geschäftsführer Norbert Gehring von der Agentur für Arbeit Donauwörth mit. Die Arbeitslosenquote ist seinen Worten zufolge mit 2,9 Prozent identisch mit dem Vormonat. Obwohl sich die Arbeitslosenzahlen kaum verändert haben, sei der Arbeitsmarkt dennoch ständig in Bewegung. So haben sich 459 Menschen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, 430 Personen wiederum konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Gehring sagt: „Im Vergleich zum Vorjahr sind aber mehr Menschen ohne Arbeit.“ Die Agentur verzeichne ein Plus von 62 Personen, die Arbeitslosenquote lag im Juni 2024 bei 2,8 Prozent. „Die konjunkturelle Lage wird seit geraumer Zeit auch am Arbeitsmarkt durch gestiegene Zahlen an arbeitssuchenden Menschen sichtbar“, stellt der Geschäftsführer fest. Jobsuchende träfen auf Unternehmen, die aufgrund der aktuellen Lage sehr zurückhaltend bei Neueinstellungen seien. „Positiv hervorzuheben ist das immer noch hohe Niveau an gemeldeten Arbeitsstellen“, fasst Gehring zusammen. Er appelliert aber auch an Unternehmen und Arbeitssuchende, die Angebote der Agentur für Arbeit zur Qualifizierung zu nutzen, da ein Großteil der Stellen (84 Prozent) auf Fachkraftniveau oder höher ist.

Die Arbeitsagentur hat im Landkreis Dillingen 775 freie Stellen im Bestand

Die meisten freien Stellen gibt es aktuell laut Pressemitteilung in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Derzeit befinden sich 775 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Die Eintrübung der wirtschaftlichen Lage zeichnet sich auch an den Beschäftigtenzahlen im Landkreis Dillingen ab. Ende Dezember 2024, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik mit gesicherten Angaben, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 34.384. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Abnahme um 409 oder 1,2 Prozent.

381 Ausbildungsstellen im Landkreis Dillingen sind noch unbesetzt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2024 meldeten sich 560 Bewerber für Ausbildungsstellen, 60 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus zwölf Prozent). Zugleich gab es 803 Meldungen für Lehrstellen, das entspricht einem Plus von 128 (plus 19 Prozent). Ende Juni waren 171 Bewerber noch unversorgt und 381 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 2,2 Lehrstellen. (AZ)