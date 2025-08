Im Lauinger Westen brennt es in einem Keller

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag mit fünf Fahrzeugen zu einem Kellerbrand im Lauinger Westen ausgerückt. Die Einsatzkräfte der Lauinger Wehr waren gegen 14.15 Uhr unter dem Stichwort B3 „Brand Keller“ alarmiert worden. Der Einsatzort war in der Dr.-Lebherz-Straße.

Der Keller des Wohnhauses war stark verraucht

Nach Angaben des Einsatzleiters war in einem Wohnhaus der Keller, bedingt durch einen Brand, stark verraucht. Der Rauch breitete sich in die höher gelegenen Stockwerke aus. Wie die Feuerwehr informiert, begab sich ein Trupp unter Atemschutz in das Untergeschoss. Nach kurzer Absuche konnte der Brandherd gefunden und erfolgreich abgelöscht werden. Menschen befanden sich glücklicherweise nicht mehr im Gebäude.

Der Schaden liegt nach Angaben der Dillinger Polizei bei etwa 5000 Euro

Die Polizeiinspektion Dillingen teilt auf Anfrage mit, dass ein Trockner im Keller des Hauses Feuer gefangen hatte. Brandursache sei ein technischer Defekt. Ersten Schätzungen zufolge soll ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden sein.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurden der Keller und auch der Rest des Wohnhauses belüftet und somit rauchfrei gemacht. Neben der Lauinger Feuerwehr waren auch die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.