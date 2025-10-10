Im Lions-Adventskalender stecken 293 Preise

Der Lions-Club Dillingen startet an diesem Wochenende zum 14. Mal eine ganz besondere Aktion. Ab Samstag wird erneut der Adventskalender verkauft, auf den viele Menschen in der Region bereits warten. Auch dieses Mal haben sich Mitglieder der Lions dafür richtig ins Zeug gelegt. Präsident Manuel Stöckle ist überzeugt, dass der Adventskalender in diesem Jahr erneut zu einer Erfolgsgeschichte wird. „Es gibt 293 Preise zu gewinnen, der Wert liegt bei beachtlichen 28.187 Euro“, erläutert Stöckle. Die Gewinne seien aber nicht das Wichtigste. „Käufer und Käuferinnen des Lions-Adventskalenders können damit viel Gutes bewirken“, betont der Präsident. Der Club unterstützt mit dem Erlös mehrere soziale Projekte – unter anderem auch das Leserhilfswerk Kartei der Not.

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen 13 Jahren geht der Adventskalender nun in die 14. Runde. Nahezu alle Firmen, die bisher die Aktion unterstützt haben, und einige neue Sponsoren erklärten sich bereit, auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise zu spenden. Unser Leserhilfswerk allein hat durch den Lions-Adventskalender, dessen Verkauf am Samstag, 11. Oktober, startet, bereits rund 104.000 Euro erhalten. Und auch dieses Mal fließt ein großer Teil des Erlöses an die Kartei der Not.

Der Lions-Adventskalender kostet sechs Euro

Leser und Leserinnen können mit dem Kauf des Adventskalenders nicht nur bedürftigen Menschen in der Region helfen, sondern mit ein bisschen Glück auch schöne Preise mit nach Hause nehmen. Das Einzige, was Sie tun sollten: Einen Adventskalender für sechs Euro kaufen – und dann im Advent jeden Tag in Ihrer Heimatzeitung und im Internet schauen, ob Sie gewonnen haben.

Für jedes der 24 Adventskalendertürchen werden – täglich – mindestens zwölf der insgesamt 293 Preise ausgelost. In der Heimatzeitung und im Internet wird zu lesen sein, wo die Gewinne abgeholt werden können. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute, betont Präsident Manuel Stöckle. Neben der Kartei der Not gehen Spenden über den Verein Lions-Hilfe unter anderem an das Kinderheim St. Clara Gundelfingen, den Bona-Inklusionslauf, Kinderschutzbund, Verein Glühwürmchen sowie die Musik- und Kunstförderung.

6666 Exemplare des Kalenders sind gedruckt. Ihn ziert dieses Mal ein neues, stimmungsvolles Motiv. Der Künstler Anton Oberfrank, der aus Göllingen stammt, hat den heiligen Nikolaus gemalt, der beim Unteren Tor in Gundelfingen die Kinder beschert. Die Innenstadt präsentiert sich dabei in winterlichem Weiß. In der Region bekannt ist der frühere Rektor der Friedberger Konradin-Realschule durch seine Illustrationen von Glossen des verstorbenen Dillinger Schriftstellers und DZ-Mitarbeiters Erich Pawlu.

Der Verkauf der Adventskalender endet am Samstag, 15. November

Zu kaufen gibt es den Adventskalender ab diesem Samstag, 11. Oktober. Alle Kalender sind nummeriert. Die Nummern, die gewinnen, werden täglich in unserer Zeitung und im Internet bekannt gegeben. Alle Personen über 18 Jahre können teilnehmen. Die Ziehung der Losnummern wird unter Aufsicht der Notarin Sonja Egner (Dillingen) durchgeführt. Schirmherr der Benefizaktion ist erneut Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Der Verkauf der Adventskalender endet am Samstag, 15. November, sodass alle Käufer und Käuferinnen die Chance haben, bei allen 24 Türchen, die ab dem 1. Dezember geöffnet werden, Gewinne zu ergattern.

Lions-Präsident Manuel Stöckle würde sich freuen, wenn erneut viele Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Dillingen die gute Sache unterstützen. Einige Firmen in der Region schenken den Lions-Adventskalender ihren Mitarbeitenden als Dankeschön. „Unser Wunsch ist es, dass wir wie in der Vergangenheit alle 6666 Kalender verkaufen können“, sagt Stöckle. Der Erlös könne dann zu 100 Prozent wichtigen Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt werden.

Info: Verkaufsstellen des Adventskalenders sind die Geschäftsstellen der Sparkasse Nordschwaben und der VR-Bank Donau-Mindel, die Marien-Apotheke Haggenmüller, Bücher Brenner, Papeterie Handschrift Roch, Optik Forscht, Optik Visus 1, Pflanzen Spengler, Wetzel Oblaten- und Waffelfabrik, Filmcenter Dillingen, Nordschwäbische Werkstätten der Lebenshilfe (alle in Dillingen), Schreibwaren Roch (Höchstädt), Optik Kartaly und Forscht, Schreibwaren Eismann (beide Lauingen), Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen. Informationen zu den Dillinger Lions finden Sie online unter lionsclub-dillingen.de.