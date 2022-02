Lauingen

17:00 Uhr

Corona: In einer Lauinger Apotheke kann man sich impfen lassen

In der Apotheke in Lauingen kann man sich bald impfen lassen.

Plus Tobias Powalowski, Inhaber der St.-Martin-Apotheke in Lauingen, bereitet gerade alles vor. Er bietet vorerst Booster-Imfpungen an. Warum andere Apotheken im Kreis Dillingen nicht impfen.

Von Simone Bronnhuber

Für Tobias Powalowski war es keine Frage, wie er sagt: "Ja, wir impfen. Auf jeden Fall." Der Inhaber der St.-Martin-Apotheke in Lauingen habe sich damit schon länger beschäftigt und sich über Baden-Würrtemberg registrieren lassen, wie er erzählt. Da gehe es schneller voran als in Bayern, meint er lachend am Telefon. "Deshalb sind wir schon soweit, dass wir am 26. Februar bei uns einen Impftag anbieten können", so der Apotheker. Aktuell stecke er mitten in den Vorbereitungen. Das heißt?

