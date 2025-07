In der Dillinger Bürgerversammlung wird ein Asphalt-Brocken übergeben

Für Oberbürgermeister Frank Kunz ist es das Finale der diesjährigen Dillinger Bürgerversammlungen. Der Rathauschef informiert am Montagabend nach sechs Versammlungen in den Stadtteilen Bürger und Bürgerinnen der Kernstadt über die Entwicklung Dillingens, das bereits am Jahresende 20.507 Bewohner und Bewohnerinnen hatte. Demnach könnten bei der Kommunalwahl im März 2026 in Dillingen 30 Stadtrats-Mandate (bisher 24) vergeben werden. Das Bayerische Landesamt für Statistik kam allerdings mit seiner Berechnung zu dem Ergebnis, dass Dillingen zum Stichtag 31. März 2025 genau 19.810 Einwohner und Einwohnerinnen gehabt haben soll. Demnach werden bei der Kommunalwahl weiterhin 24 Stadträte und Stadträtinnen gewählt.

Kunz zeichnet eine positive Entwicklung der Kreisstadt nach. „Dillingen zieht an“, lautet der Werbespruch der Stadt. Gewerbeflächen sind gefragt, die Erweiterung des Gewerbegebiets Siemensstraße schreitet voran. Der Oberbürgermeister wirbt aber auch um Verständnis, dass nicht alle Wünsche erfüllbar sein werden. Nach der Mega-Investition Josef-Anton-Schneller-Mittelschule werden die Schulden der Kreisstadt am Ende des Jahres laut Etatansatz auf 24,9 Millionen Euro steigen – bei 7,2 Millionen Euro Rücklagen.

Eine Lobrede auf den Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Verwaltung

In der Diskussion gibt es dann zwei Überraschungen. Stephan Borggreve hält vor seinen Anregungen und Wünschen eine Lobrede auf den Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Verwaltung. „Die Stadt gedeiht wunderbar, Sie leisten eine wunderbare Arbeit“, sagt Borggreve zu den Verantwortlichen. Der Dillinger fordert eine Verbesserung beim Radweg in der Ziegelstraße. „Von der Holprigkeit her ist er eine Katastrophe“, meint Borggreve. Und das Sperrschild auf der alten B16, das auf die Radweg-Baustelle in der Donauwörther Straße hinweise, gefährde Radler und Radlerinnen, die sich in den fließenden Verkehr einordnen müssen.

Dillingen bringt seine Fundtiere derzeit ins Tierheim nach Hamlar

Borggreve fragt auch nach, wie es mit dem vom Landratsamt stillgelegten Tierheim in Höchstädt weitergeht. Kunz sagt, dass Dillingen das Tierheim gerne unterstütze und als eine der ersten Kommunen im Landkreis den erhöhten Beitrag von 80 Cent pro Einwohner bezahlt habe. Gegenwärtig gebe die Stadt Dillingen Fundtiere im Tierheim in Hamlar (Landkreis Donau-Ries) ab. „Wir zahlen dort 50 Cent pro Einwohner.“ Kunz sagt, es würde ihn freuen, wenn es wieder ein Tierheim mit einem funktionierenden Konzept im Landkreis Dillingen gäbe. Der Landkreis, die Stadt Höchstädt und der Tierschutzverein arbeiten seinen Worten zufolge derzeit an einer Übergangslösung.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion macht Karlheinz Fiedler auf die Notwendigkeit einer Straßensanierung im Oberen Quellweg aufmerksam. Er überreicht dem Rathauschef einen Asphalt-Brocken. Der Aufbruch der Straße sei so groß, dass man im Sommer bei Regen dort kneippen und im Winter bei Frost Schlittschuh fahren könne. Wie sich herausstellt, wurde bereits eine Firma mit der Beseitigung des Lochs beauftragt. Fiedler wundert sich zudem, dass die einstige Hausmeisterwohnung bei der Dillinger Mittelschule ebenfalls abgerissen wurde. Das Gebäude war laut Kunz marode. Und eine Sanierung wäre seinen Worten zufolge unwirtschaftlich gewesen