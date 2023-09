In Kirchen wird das Erntedankfest gefeiert

In den Kirchen wird an diesem Sonntag das Erntedankfest gefeiert. Vielerorts sind auch im Landkreis Dillingen prächtige Erntedank-Teppiche zu sehen. Christen und Christinnen danken in Gottesdiensten für die Gaben der Natur. Im Bewusstsein, dass eine gute Ernte alles andere als selbstverständlich ist. Das Foto zeigt den Erntedankaltar von St. Radegundis. Foto: Robert Spägele