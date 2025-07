Ein Gefahrgut-Unfall hält Lauingen in Atem

In einem Gewerbebetrieb in der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall mit Gefahrgut ereignet. Die Lauinger Feuerwehr wurde gegen 6.30 Uhr zu dem Einsatz bei der Firma Verotec alarmiert. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, war in einem abgeschlossenen Raum eine kleinere Menge des Gefahrstoffes Epoxidharz ausgetreten, was zu einer chemischen Reaktion führte.

„Eine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt“

Der Gefahrstoff habe sich glücklicherweise nicht ausbreiten können, informiert die Lauinger Feuerwehr. „Eine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt bestand somit zu keinem Zeitpunkt“, heißt es in der Mitteilung. Bei dem Einsatz öffneten zwei Atemschutztrupps der Lauinger Wehr, die Chemikalienschutzanzüge (CSA) trugen, den betroffenen Raum. Dort sicherten sie das Gefahrgut ab und verhinderten somit eine Ausbreitung. „Die CSA-Träger wurden nach ihrem Einsatz auf dem aufgebauten Dekontaminationsplatz durch die Feuerwehr Bergheim dekontaminiert“, erläutert Daniel Böhm, der bei der Lauinger Feuerwehr für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen musste gesperrt werden

Die BSH-Werkfeuerwehr aus Dillingen war ebenfalls mit weiteren CSA-Trägern zur Absicherung vor Ort. Außerdem unterstützte die Feuerwehr des Dillinger Geschirrspülerwerks den Einsatz mit einem Großraumlüfter. Angerückt war auch die Feuerwehr Mödingen, die bei den Absperrmaßnahmen half. Die Hans-Martin-Schleyer-Straße müsste während des Einsatzes gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Bei dem Gefahrgutunfall gab es keine Verletzten. Neben den Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Insgesamt beteiligten sich knapp 50 Personen an dem Einsatz.

Icon Vergrößern Atemschutzträger hatten bei dem Einsatz Chemikalienschutzanzüge an. Foto: Feuerwehr Lauingen Icon Schließen Schließen Atemschutzträger hatten bei dem Einsatz Chemikalienschutzanzüge an. Foto: Feuerwehr Lauingen