Besseres Internet in Lauingen: Stadt setzt nach Telekom-Wegfall auf Kooperation

Um den Internetanschluss von zahlreichen Haushalten in Lauingen zu verbessern, möchte sich die Stadt mit vier anderen Kommunen zusammenschließen und einen gemeinsamen Förderantrag bei der Bundesregierung stellen. So könnte der Netzausbau voranschreiten. Denn 1485 Häuser gelten als unterversorgt – und bislang hat sich kein privates Unternehmen bereit erklärt, ihre Leitungen auszubauen. Der Hoffnungsträger Telekom war entgegen seiner Ankündigung abgesprungen und hatte Lauingen überraschend auf die unteren Plätze der Prioritätenliste gesetzt. Deshalb gehen Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) und der Stadtrat einen anderen Weg: Sie setzen auf Gruppenarbeit.

