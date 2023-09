100 Tage im Amt: Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele im Interview

Zum Amtsantritt bekam Dieter Nägele 100 symbolische Nägel mit Köpfen, die es in 100 ersten Tagen einzuschlagen galt. Was wurde schon angepackt und was muss noch warten?

Herr Nägele, Sie sind nun seit 100 Tagen im Amt, wie ist die Aufgabe als Bürgermeister, gab’s Überraschungen?



Dieter Nägele: Große Überraschungen gab's nicht, mein Vorteil war, dass ich genau gewusst habe, worauf ich mich einlasse. Daher war es auch keine große Umstellung für mich.

Gab es etwas, das anders war, als Sie es sich vorgestellt haben?



Nägele: Eigentlich nicht. Was am Anfang allerdings zeitintensiv war, waren die vielen Kennenlerntermine und Antrittsbesuche, die aber wichtig und notwendig sind. Das ein oder andere Anliegen kann man dann gleich mitnehmen.

Haben Sie erreicht, was Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen haben?



Nägele: Teilweise. Wir wollten das Montessori-Kinderhaus mit einem Speise- und Sozialraum ausstatten. Da bin ich aber von der personellen Entwicklung ausgebremst worden. Gebäude-Manager und Hochbautechniker hatten bereits vor meinem Amtsantritt gekündigt. Die beiden wichtigen Positionen haben wir neu besetzen müssen. Jetzt können wir das Thema Kinderhaus leider erst zu Beginn des nächsten Jahres in Angriff nehmen. Gleiches gilt für die Schwimmbadsanierung, um die wir uns Anfang nächsten Jahres kümmern müssen.

Wurden auch schon Projekte umgesetzt?



Nägele: Ja, zum Beispiel die Vergrößerung der Containeranlage für die offene Ganztagsschule. Das war ein Hilferuf der Schule noch vor meinem Amtsantritt. Jetzt haben wir die Größe der Anlage verdoppelt und mussten auch niemandem, der sein Kind angemeldet hat, absagen.

Im Stadtrat hat die Arbeit ja auch schon begonnen.



Nägele: Wir haben zum Beispiel die Sanierung der Wasserleitungen beschlossen. Die haben wir durch eigenes Personal beschlossen. Das war eine gute Entscheidung, weil man sich dann Planungskosten spart. Zudem haben wir den Auftrag für die PV-Anlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus vergeben, die voraussichtlich dieses Jahr noch montiert wird. Bei der Dorferneuerung Peterswörth konnte man die Pläne endlich im Stadtrat und auch in Peterswörth präsentieren. Bei der Kläranlage sind wir auch einen Schritt weitergekommen und haben die Entwurfsplanung gebilligt.

Lesen Sie dazu auch

Hätten Sie vor ein paar Jahren gedacht, dass Sie sich mal so gut mit Kläranlagen auskennen werden?



Nägele: Nicht unbedingt. Das war so nicht geplant (lacht).

Ihnen wurden zum Amtsantritt 100 Nägel mit Köpfen überreicht, die es symbolisch galt, in 100 Tagen einzuschlagen. Haben Sie alle platzieren können?



Nägele: Wenn man alle Projekte, Maßnahmen und wichtigen Weichenstellungen zusammennimmt, wurden sicher 100 „Nägel“ symbolisch eingeschlagen. Da sind auch kleinere Dinge dabei, etwa einen Teil der Stadtmauer zu streichen oder die Beleuchtung vom Torturm und vom Rathaus zukünftig wieder zu veranlassen.

Wie verlief denn der Übergang von Miriam Gruß zu Ihnen?



Nägele: Eine Übergabe hat praktisch nicht stattgefunden, bedingt dadurch, dass Frau Gruß die letzten sieben Wochen vor meinem Amtsbeginn nicht im Amt war. Wir hatten einmal einen Termin im April, da war ich bereits gewählt, danach war sie aber nicht mehr da und eine Übergabe gar nicht möglich.

Auf vieles waren Sie also vorbereitet aus Ihrer Aufgabe als VG-Geschäftsstellenleiter in Wertingen, aber was hat sich mit dem Bürgermeisteramt für Sie persönlich verändert?



Nägele: Vor allem die Präsenz in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Grußworte zu sprechen und Schirmherrschaften zu übernehmen.

Sind Sie jemand, der diese Präsenz genießt oder sind Sie lieber in zweiter Reihe?



Nägele: Ich muss mich da reinfinden, es ist ungewohnt für mich. Ich war vom Typ eher lieber jemand, der in Ruhe in zweiter Reihe arbeitet. Aber wenn man sich mehr in die öffentliche Präsenz eingefunden hat, kommt man immer besser damit zurecht und es macht dann auch Spaß. Gundelfingen ist ja bekannt für seine vielen Feste. Erst kürzlich habe ich auch mit dem Landrat zusammen die Schirmherrschaft des Mittelalterfestes innegehabt.

Wurden Sie da auch zum Ritter geschlagen, so wie Herr Müller im vergangenen Jahr anlässlich seiner 100 Tage im Amt?



Nägele: Nein. Aber der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger hat einen Ritterschlag bekommen, weil er ja auch sehr viel geleistet hat in der Zeit, als Frau Gruß krank war.

Also Sie müssen noch auf den Ritterschlag warten, oder welche Kriterien werden da angesetzt?



Nägele: Das kann Ihnen wohl am ehesten der Historische Bürgerverein beantworten.

Zur Person: Dieter Nägele, 54, ist am 26. März 2023 zum Gundelfinger Bürgermeister gewählt worden. Nägele ist Mitglied der Freien Wähler. Der gebürtige Günzburger setzte sich bei der Wahl gegen drei Kandidaten und eine Kandidatin durch. Zuvor war Nägele Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen.