Altoberbürgermeister Weigl: "Ich sehe die Entwicklung Dillingens mit Wohlgefallen"

Stadtrat und OB müssen eine Mannschaft sein, sagt Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl, der am Donnerstag 80. Geburtstag feiert. Das Bild zeigt ihn als Kapitän auf der MS Dillingen.

Plus Hans-Jürgen Weigl feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Wir fragten ihn, ob er auch Schulden gemacht hätte - und was er gegen die Kreiskliniken-Defizite tun würde.

Von Berthold Veh

Grüß Gott, Herr Weigl. Am Donnerstag werden Sie 80, wie geht es Ihnen?



Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl: Jetzt wieder ganz gut. Vor vier Jahren hatte ich einen Hörsturz und die Angst, dass ich nicht mehr hören kann. Zwei Wochen vor einem OP-Termin hat sich mein Befinden aber gebessert. Nun komme ich mit einem Hörgerät aus. In größeren Gruppen tue ich mich allerdings schwer, die Stimmen auseinanderzuhalten.

Wie sehen Sie die Entwicklung Dillingens?



Weigl: Ich sehe die Entwicklung Dillingens mit Wohlgefallen. Frank Kunz war früher mein Nachbar, er hat als Oberbürgermeister seine Mannschaft im Stadtrat gut beieinander. Und auch die Verwaltung, auf die ich mich immer verlassen konnte, ist sehr engagiert.

