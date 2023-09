Bezirkskandidat Alois Jäger: "Ich wünsche mir einen Bezirk, der rechnen kann"

Der 55-jährige Lauinger will auch nach dem 8. Oktober wieder in den Bezirkstag. Im Interview spricht er über künftige Aufgaben - und effiziente Nutzung von Steuergeld.

Herr Jäger, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Alois Jäger: Der Bezirk Schwaben kümmert sich um die Themen der Menschen, wie Soziales und Bildung. Auch liegen kulturelle Fragestellungen und umweltstrategische Entscheidungen im Bereich des Bezirks. Die Europaarbeit ist ebenfalls ein Teilgebiet. Mit 95 Prozent der Ausgaben sowie den daraus resultierenden Aufgabenstellungen ist der Bereich Soziales am Größten. Hier werden circa 900 Millionen Euro zum Wohle der Menschen verwaltet. Weitere Themen, wie die Trachtenberatung, sind ebenfalls Themen des Bezirks.

Alois Jäger im Steckbrief 1 / 6 Zurück Vorwärts Alter: 55 Jahre

Beruf: Fachkraft für Arbeitssicherheit

Familienstand: verheiratet, drei erwachsene Kinder

Politisch aktiv seit: 1998

Hobbys: Handball, Schützenverein, Kleintierzucht

Lebensmotto: Alle Aufgabenstellungen positiv und mit einem Schuss Humor angehen.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Alois Jäger: Der Bezirk wird im Stimmkreis an vielen Einrichtungen der Regens-Wagner-Stiftung sowie der Lebenshilfe und weiteren sozialen Einrichtungen spürbar und sichtbar. Hier werden viele Entscheidungen zum Wohle der Menschen sichtbar. Gerade die kontinuierliche Erweiterung der Betreuungsplätze spielt in unserem Landkreis in den Betreuungseinrichtungen eine wesentliche Rolle. Ein weiterer Punkt ist die Außenstelle in Höchstädt, die derzeit als Pilotprojekt im Landkreis Dillingen realisiert wird.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Alois Jäger: Gerade in der Bezirksratsarbeit habe ich erfahren, wie wertvoll es ist, sich für andere Menschen einsetzen zu dürfen. Die Unterstützung der Menschen mit Behinderung liegt mir sehr am Herzen. Hier werden die Weichen für die Schwächeren gestellt. Dies ist eine sehr erfüllende Aufgabe, die mir auch zukünftig Freude bereiten würde. Mir ist es besonders wichtig als überörtlicher Träger der Sozialhilfe gute Pflege zu garantieren, da die Bezirke für die Hilfe zur Pflege verantwortlich sind. Ebenso ist das inklusive Miteinanderleben für die Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zu ermöglichen. Deshalb müssen Nischen und Hilfsangebote für Menschen mit Behinderungen dauerhaft in allen Lebenslagen geschaffen werden. Ob Werkstattplatz, Außenarbeitsplatz, niederschwellige Beschäftigungsangebote oder ein Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt: Die Betroffenen wissen selbst am besten, wo und wie sie arbeiten möchten.

Was haben Sie im Bezirkstag für die Region bereits bewirkt? Was wollen Sie noch bewirken?



Alois Jäger: Für die Region konnte ich mich bereits für zahlreiche Erweiterungen der Angebote sozialer Einrichtungen einsetzen. So konnten in Gundelfingen bei Regens-Wagner 48 Pflegeplätze realisiert werden sowie ebenfalls bei zahlreichen anderen Einrichtungen in Dillingen und Höchstädt. Zukünftig wäre für mich wichtig, dass eine Kooperation zwischen den Bezirks- und Kreiskliniken erreicht wird. Ebenfalls wäre mir wichtig, dass die psychische Gesundheitsvorsorge ausgebaut wird. Hier geht es vor allem um ambulante Angebote, aber auch teil- und vollstationäre. Ex-In-Projekte von Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung müssen noch mehr gefördert werden. Zudem fordere ich, die Plätze der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiter auszubauen, um die Wartezeiten zu reduzieren und im Notfall schnell helfen zu können. Weiter wäre wichtig, dass die Kultur zukunftsorientiert gestaltet wird. Um diese schwäbische Identität vor Ort zu bewahren, ist aber auch der Blick nach vorn wichtig. Deshalb wünsche ich mir eine Modernisierung unserer Kulturangebote. Kultur muss heutzutage auch digital erlebbar sein. Bei allen Aufgabenstellungen ist es jedoch wichtig, dass der Bezirk an allen Aufgabenpunkten modernisiert wird. Ich wünsche mir deshalb einen Bezirk, der rechnen kann und die Gelder der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen effizient für seine Aufgaben nutzt.